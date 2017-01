Les complots n'arrêtent pas Cristiano Ronaldo, le Melon d'Or...

Dans : Liga, Foot Europeen.

Elu meilleur joueur de l’année 2016 par la FIFA, Cristiano Ronaldo en a profité pour répondre une nouvelle fois à ses nombreux détracteurs.

Sur le plan sportif tout d’abord, l’attaquant du Real Madrid est régulièrement critiqué à la moindre baisse de régime. Et même en dehors du terrain, le Portugais n’est pas non plus épargné depuis les révélations de Football Leaks. Mais il faudra plus qu’une accusation de fraude fiscale pour arrêter Cristiano Ronaldo, victime, selon lui, de véritables complots.

« Il y a eu beaucoup... de campagnes contre moi, dans le football et hors du football aussi, a lâché CR7 dans un entretien accordé à la Cadena Cope. On a voulu me taper de tous les côtés mais "The Best" a été "The Best" et c'est moi, donc je suis très content. On a voulu me faire du mal, mais comme je l'ai dit, qui ne doit rien n'a pas peur, jamais de la vie, et comme toujours, j'en ai fait taire quelques-uns, une fois de plus. »

Ronaldo est serein

Quant à l’enquête du fisc espagnol, le Merengue ne s’inquiète pas. « Ça m'ennuie et on m'ennuie toujours, mais justice est toujours faite, alors nous allons attendre et voir ce qu'il se passe, a-t-il réagi. Vous faites tellement de choses bien et les gens veulent vous taper dessus pour camoufler les mauvaises choses que d'autres font. » Cristiano Ronaldo ne doute de rien, et surtout pas de lui...