Le Real Madrid menace de quitter Adidas pour 150 ME par an

Dans : Liga, Foot Europeen.

Liés depuis 1998, le Real Madrid et Adidas négocient actuellement une prolongation de leur contrat qui prendra fin en 2020. Mais alors que les deux parties se dirigeaient vers un accord, un nouveau prétendant vient changer la donne.

Plutôt méconnu dans le paysage sportif européen, Under Armour voudrait frapper fort en collaborant avec le club madrilène, annonce Marca. Du coup, la société américaine est entrée en contact avec le Real et propose 150 M€ par an pour afficher son logo sur le maillot des Merengue ! C’est plus que les 140 M€ annuels offerts par Adidas pour le moment. Autant dire que la marque aux trois bandes devra surenchérir pour rafler la mise.

Dans le cas contraire, Under Armour poursuivra son développement débuté aux Etats-Unis avec le tennisman Andy Murray, le basketteur Stephen Curry ou le nageur Michael Phelps. A noter que cet équipementier a déjà un pied dans le foot européen puisqu’il collabore avec Tottenham en Angleterre. Mais nul doute qu’un accord avec l’équipe de Cristiano Ronaldo lui permettrait de franchir un énorme cap.