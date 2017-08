Le Real Madrid galère en amical, Zidane se fâche

Dans : Liga, Foot Europeen.

Quasi inarrêtable la saison dernière, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, a connu des difficultés pendant ses matchs de préparation cet été.

Après sa défaite aux tirs au but contre Manchester United (1-1, 2-1 aux t.a.b.), suivie de deux revers face à Manchester City (4-1) et le FC Barcelone (3-2), le champion d’Espagne a eu besoin des penaltys pour venir à bout des meilleurs joueurs de MLS (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Si certains considèrent que les résultats ne sont pas importants en amical, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane a du mal à digérer.

« Les sensations ne sont pas bonnes en général. Nous avons fait de bonnes choses, mais les sensations ne sont pas les meilleures. Parce que sur quatre matchs, si tu ne peux pas en gagner un seul... Il y a quelque chose qui ne va pas, a analysé le technicien français. On ne peut pas être satisfaits mais la tournée est terminée. On va rentrer. On aura quatre jours pour préparer notre premier match officiel. Il est clair qu'on devra faire plus. » Avant de retrouver MU mardi en Supercoupe d’Europe, les hommes de Zidane ont intérêt à réagir.