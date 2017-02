Laurent Blanc annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Libre depuis son limogeage du PSG l’été dernier, Laurent Blanc s’offre actuellement une année sabbatique que ses énormes indemnités de licenciement peuvent aussi expliquer.

Mais l’été prochain, le « Président » sera sur le marché et cela intéresse au plus haut point le FC Barcelone. SFR Sport affirme ainsi que des contacts ont lieu entre le club catalan et les représentants de l’entraineur français, alors que l’avenir de Luis Enrique, l’actuel entraineur du club espagnol, ne tient plus qu’à un fil. Ironiquement, c’est la probable élimination en Ligue des Champions face au PSG qui pourrait provoquer la fin de l’aventure de Luis Enrique.

Des « contacts directs » ont déjà eu lieu entre Laurent Blanc et le FC Barcelone affirme ainsi le média français, qui explique que le profil de Blanc plait beaucoup. Car il connaît la maison pour y avoir été joueur par le passé, car son style de jeu basé sur la possession correspond à la philosophie du club catalan, car il possède avec Bordeaux, le PSG et l’équipe de France une belle expérience de technicien, et bien évidemment le fait qu’il soit libre est aussi un atout non négligeable. Autant d’éléments favorables à sa venue, même si à l’heure actuelle, le FC Barcelone ne fait que prospecter et s’est aussi renseigné auprès de plusieurs techniciens, notamment Koeman, Klopp ou Pochettino.