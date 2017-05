FCB : Messi recale le Barça avec un objectif en tête

Dans : Liga, Foot Europeen.

C’est sûrement le dossier prioritaire du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2018, Lionel Messi (29 ans) négocie une prolongation depuis plusieurs mois.

Les discussions ont donc débouché sur une offre complètement folle… et pourtant refusée par l’Argentin. En effet, le quotidien As affirme que « La Pulga » a rejeté une proposition de contrat assorti d’un salaire annuel entre 30 et 35 M€ ! C’est pourtant beaucoup plus que les 23 M€ par an de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Pas de quoi paniquer pour Messi ni pour le Barça, qui continuent de négocier tranquillement.

Mais il y a fort à parier que le Blaugrana n’acceptera rien en-dessous des 38 M€ annuels perçus par son compatriote Carlos Tévez (Shanghai Shenhua), le joueur le mieux payé au monde. Reste à savoir si le club catalan peut se permettre une telle folie après avoir revalorisé les contrats de Luis Suarez, Neymar et Ivan Rakitic. Si le quintuple Ballon d’Or ne revoit pas ses exigences à la baisse, un voire plusieurs sacrifices seront peut-être nécessaires au mercato...