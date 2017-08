Espagne : Le Real et Cristiano Ronaldo font chuter le Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors que Neymar a réalisé une grande première sous le maillot du PSG face à Guingamp ce dimanche soir (0-3), le Barça de Valverde lançait sa saison en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Mais dans ce match aller au Camp Nou, le club catalan sombrait face à son ennemi (1-3).

Malgré l'égalisation de Messi (76e) sur un penalty discutable suite au but contre son camp de Piqué (50e), le FCB perdait à cause d'un coup de canon de Cristiano Ronaldo (80e), entré en jeu vingt minutes plus tôt. L'expulsion du Ballon d'Or portugais pour une simulation (82e) ne changeait pas la donne, et la Maison Blanche marquait même un troisième but avec Asensio (90e). Le Real repart donc de Catalogne avec un très bel avantage avant le match retour de mercredi prochain au Bernabéu.