Esp : Cristiano Ronaldo a un moyen d'éviter la prison

Dans : Liga, Foot Europeen.

Entendu lundi par un juge du tribunal de Pozuelo de Alarcon, dans la banlieue aisée de Madrid, Cristiano Ronaldo a été mis en examen pour fraude fiscale, la justice espagnole reprochant à la star du Real Madrid d'avoir mis en place un dispositif dans des paradis fiscaux, et notamment les Iles Vierges britanniques, afin éviter de payer ses impôts en Espagne. Au total, CR7 aurait ainsi évité de régler 14,7ME au fisc espagnol.

En réponse à cela, Cristiano Ronaldo a fait savoir qu'il ne se sentait pas du tout concerné par cette mise en examen et ces accusations. « Je fais toujours mes déclarations d’impôt de façon volontaire parce que je pense que nous devons tous déclarer et payer nos impôts en fonction de nos revenus. Je n’ai jamais rien caché ni eu l’intention de pratiquer l’évasion fiscale », a indiqué, via son porte-parole, le joueur du Real Madrid, lequel précise que cette structure existait bien avant qu'il signe au Real Madrid et qu'il s'agissait de gérer ses droits à l'image.

Cependant, comme Marca l'annonce ce mardi, Cristiano Ronaldo va désormais devoir prendre une décision avant le 11 août prochain. S'il plaide coupable, CR7 s'en tirera avec une très lourde amende, mais en sera quitte avec la justice espagnole. S'il refuse de transiger, alors il s'expose à une peine de prison ferme. Pour l'instant, la star madrilène a toujours dit qu'il n'était pas question de reconnaître quoi que ce soit, le joueur portugais se disant totalement innocent.