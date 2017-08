Esp : Affamé, Zidane veut toujours plus de titres avec le Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid a remporté dans la nuit de mercredi à jeudi la SuperCoupe d'Espagne en dominant (2-0) le FC Barcelone après avoir déjà gagné le match aller. C'est un trophée de plus pour les Merengue et pour Zinedine Zidane dont le palmarès est ahurissant depuis qu'il a pris les commandes du Real Madrid. Mais après ce nouveau triomphe, qui plus est face à l'ennemi historique, Zizou n'est pas rassasié, loin de là. Et il réclame encore des victoires et des titres à ses joueurs.

« Je suis heureux, j'aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux (…) Ce n'était qu'un trophée et nous allons devoir faire nos preuves en Liga. Le Barça ne sera pas le même et ce sera une saison difficile, contre des adversaires difficiles. Le début de saison, c'est comme la fin de saison dernière. Avoir gagné la Supercoupe d'Europe, c'est lié au fait d'avoir gagné la Ligue des champions, et d'avoir gagné la Supercoupe d'Espagne, c'est lié au fait d'avoir gagné le Championnat. Donc ça veut dire qu'on termine un cycle, et maintenant on en rouvre un, avec quatre trophées en jeu (Liga, Coupe du Roi, Mondial des clubs et Ligue des champions). On va essayer de faire le maximum. Ça va être compliqué mais on va se battre jusqu'à la fin », prévient Zinedine Zidane à quelques jours de la reprise du championnat d’Espagne.