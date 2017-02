En Liga, les joueurs peuvent se doper sans crainte...

Dans : Liga, Foot Europeen.

Voilà une situation embarrassante pour le football espagnol. Dans un communiqué publié ce vendredi, L’Agence mondiale antidopage (AMA) a regretté l’absence de contrôle en Liga depuis mars 2016.

« Cette absence de test, pendant près d'un an, dans un pays possédant l'un des championnats les plus en pointe dans le monde, est alarmante et instille peu de confiance dans un sport propre au moment où celui-ci en a le plus besoin », a souligné l’AMA. Mais comment expliquer une telle anomalie dans un championnat où évoluent les meilleurs joueurs au monde ?

L’Agence espagnole de protection de la santé dans le sport a donné des explications. Tout d’abord, l’Espagne est restée sans gouvernement entre décembre 2015 et octobre 2016. Aucun ministère n’a donc supervisé les contrôles pendant cette période.

CR7 et Messi ne sont pas concernés

Et tandis que d’autres fédérations internationales de football se chargent de ces contrôles, la FIFA ne s’occupe que des sélections nationales, pendant que l’UEFA se focalise sur les clubs qui disputent la Ligue des Champions et l’Europa League. Pas de panique, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont donc pas dopés. Mais force est de constater qu’une bonne partie des équipes de Liga sont libres de ne pas respecter le règlement.