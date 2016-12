Désolé Cristiano Ronaldo, mais le meilleur c’est Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Près de deux semaines après l’attribution du Ballon d’Or 2016 à Cristiano Ronaldo, la polémique est toujours d’actualité : le clan Lionel Messi n’est pas d’accord avec les résultats.

A commencer par Luis Enrique évidemment. De son côté, l’entraîneur du FC Barcelone estime que son joyau n’est pas comparable, et surtout pas avec Cristiano Ronaldo que le technicien a subtilement taclé. « C'est ridicule de les comparer avec des prix ou des Melons d'Or », a lâché le coach catalan sur Barça TV, avant d’expliquer pourquoi Messi est le meilleur joueur de tous les temps.

« Avant, ils étaient moins forts physiquement. Maintenant, tout est contrôlé, les entraîneurs sont mieux préparés, a argumenté Enrique. Qu’un joueur puisse faire ce qu’il fait aujourd’hui, bah, il n’y en aura pas d’autre comme lui. » Ancien mentor de l’Argentin à Barcelone, Pep Guardiola est du même avis même s’il respecte le Portugais.

« Bravo Ronaldo mais... »

« Je suis d'accord avec Luis Enrique, Lionel Messi est le meilleur, parce qu'il marque, fait des passes décisives et fait jouer les autres. Il est toujours impliqué, a encensé le manager de Manchester City. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, à commencer par Cristiano Ronaldo - bravo à lui pour son Ballon d'Or, c'est un grand joueur - Messi est à un autre niveau. » Et tant pis pour le palmarès de l'attaquant du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions et l'Euro en 2016.