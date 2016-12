Cristiano Ronaldo s'offre un cadeau de Noël à 140.000 euros

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo l’a reconnu tout récemment, il vient de connaître en 2016 la meilleure année de sa carrière avec des titres, des records, des récompenses individuelles et collectives de premier plan. Impossible de le contredire à ce niveau, et partant du principe qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, le quadruple Ballon d’Or s’est offert une nouvelle voiture et a rapidement fait partager son cadeau de Noël à ses fans sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une Mercedes AMG d’une valeur de 140.000 euros, et qu’il a déjà surnommée « la Bête ». De quoi agrandir en beauté le garage de CR7 qui comprend déjà quelques Ferrari, Lamborghini ou Bugatti. Un garage de Galacticos.