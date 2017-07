Cristiano Ronaldo monétise ses posts sur Instagram comme un roi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Avec son succès en Liga et surtout en Ligue des Champions, où il a martyrisé à lui tout seul le Bayern Munich, l’Atlético Madrid et la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo est bien parti pour conserver son Ballon d’Or.

Mais en dehors des terrains, CR7 sait aussi monnayer son talent à la perfection. Le site américain Hooper HQ a mené l’enquête et a révélé quelles étaient les personnalités les mieux rémunérées sur certains réseaux sociaux, et notamment Instagram. Le Portugais, qui a dépassé le cap des 100 millions d’abonnés, fait ainsi partager ses vacances ou ses photos avec ses amis à une audience déjà bien ciblée. Et dans tout cela, le placement de produit rapporte un max.

Ainsi, pour chaque mention pour une marque dans un post Instagram, l’attaquant du Real Madrid récolte 350.000 euros, ce qui le place au troisième rang mondial, derrière Selena Gomez et Kim Kardashian, deux stars américaines très suivies. De quoi continuer à faire de lui le sportif le mieux rémunéré sur les réseaux sociaux, lui qui touche déjà le jackpot avec Facebook, Twitter et compagnie. Et ce ne sont pas ses dernières prestations de premier choix qui vont faire baisser les tarifs.