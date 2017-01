Benzema « pue l’hypocrisie » et met « la merde dans le vestiaire »

Aussi connu pour ses combats que pour son vocabulaire fleuri, Patrice Quarteron n'a pas été tendre envers Karim Benzema lors de l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport. Interrogé sur quelques footballeurs, le boxeur, récemment battu après sept ans sans défaite, a décidé de tailler un short à l'attaquant français du Real Madrid que visiblement il ne porte pas dans son coeur. Et quand Patrice Quarteron n'apprécie pas quelqu'un, il ne fait pas dans la dentelle, car ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à l'ancien lyonnais.

« Benzema, lui, je ne l’encaisse pas. Sa manière de se comporter, la façon dont il crache sur l’équipe. Il pue l’hypocrisie. Je ne le supporte pas, il le sait. Je prie pour qu’il revienne en équipe de France pour la Coupe du monde parce qu’on va bien rigoler. On va perdre avec lui, c’est sûr et certain. Je ne suis pas un grand footballeur, mais je suis sûr que ce mec-là dans le vestiaire, c’est la merde », a expliqué Patrice Quarteron, visiblement très remonté contre Karim Benzema sans que l'on sache réellement pourquoi.