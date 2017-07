Barcelone : Neymar prêt à larguer le Barça à cause de Messi !

Dans : Liga.

La belle histoire entre le FC Barcelone et Neymar commencerait-elle à battre de l’aile ? Si le joueur n’a pas publiquement fait part de ses envies d’ailleurs, il semblerait que l’international brésilien se pose des questions, selon les informations de Sport. Le quotidien espagnol en fait même sa une ce lundi : l’attaquant de 25 ans songerait à quitter la Catalogne. Une chose est sûre : il ne fera pas sa carrière entière au FC Barcelone à l’image d’un Lionel Messi par exemple.

L’international argentin ne serait d’ailleurs pas étranger à ce début de « malaise ». Effectivement, Neymar serait conscient qu’il lui sera difficile de passer un cap et de postuler réellement au Ballon d’Or en restant dans l’ombre de la star argentine. Prolongé à l’automne dernier et très largement revalorisé, Neymar a désormais une clause libératoire de 200 millions d’euros dans son contrat. Une somme que plus d’un club pourra désormais payer pour s’attacher les services d’un joueur de ce calibre (Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Paris…). Coup de blues temporaire ou réelle envie de départ, l’avenir du joueur sera, à coup sûr, scruté avec intérêt…