Barça : Verratti, Coutinho… Ce sera finalement Seri !

Dans : Liga, OGCN, Mercato.

Recalé par le Paris Saint-Germain pour Marco Verratti, le FC Barcelone connaît la même mésaventure sur la piste Philippe Coutinho.

Malgré une troisième offre de 125 M€, Liverpool se montre toujours aussi déterminé à conserver son milieu brésilien. Du coup, le club catalan aurait décidé d’activer son plan C nommé Jean-Michaël Seri (26 ans). Et selon Mundo Deportivo, le transfert du Niçois serait imminent ! Il faut dire que la plaque tournante de l’OGC Nice ne coûte que 40 M€, soit le montant de sa clause de valorisation. On est loin des montants annoncés pour Coutinho...

De plus, le jeu de l’Ivoirien correspond parfaitement à la philosophie du Barça dont Seri est un grand fan. Entre un prix largement abordable et une cible qui rêve de venir, le vice-champion d’Espagne a tout pour finaliser ce transfert. Et contrairement à la dernière recrue Paulinho, le milieu du Gym a déjà le soutien des supporters si l’on en croit un sondage de MD, selon lequel plus de 90 % des votants approuveraient la signature de Seri.