Barça : Son transfert, le duel contre le PSG... Umtiti se lâche

Dans : Liga, Foot Europeen, OL.

Défenseur central du FC Barcelone depuis le début de la saison, Samuel Umtiti est revenu sur son mercato estival agité tout en évoquant le duel contre le PSG en Ligue des Champions.

L'été dernier, après quatre saisons pleines à l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti est parti pour d'autres cieux. Transféré au Barça pour 25 millions d'euros en plein Euro 2016, qu'il a disputé avec l'équipe de France, le central a ainsi réalisé son rêve de jouer dans l'un des plus grands clubs au monde. Dans un entretien sur le Canal Football Club, Umtiti a expliqué son choix. « Ça a toujours été un rêve pour moi de jouer ici, je suis le plus heureux au monde je pense. Il y avait d’autre club que le Barça qui me voulaient, il y avait des clubs anglais qui étaient là, j’’aurai pu gagner beaucoup plus d’argent, mais ça ne m’intéressait pas. Pour moi, c’était Barcelone et pas une autre équipe », a avoué le défenseur du club catalan, qui s'est ensuite confié sur le duel européen contre le PSG.

« Ça me fait plaisir de revenir en France. Il y a une belle équipe de Paris. Moi qui ait très souvent perdu là-bas, j’espère cette fois changer la donne. Offensivement ils ont des joueurs impressionnants. Cavani, Lucas, Draxler… c’est très fort. Cavani ? J’ai déjà joué contre lui. C’est un des meilleurs joueurs, pour moi. C’est un des joueurs qui fait le plus d’appels de balle. Cela m’a fait vraiment progresser de jouer contre lui, il faudra être au top sur la concentration ce jour-là », a lancé Umtiti, qui espère donc briller avec le Barça en février prochain pour éliminer Paris de la Ligue des Champions.