Barça : Pour son 500e but, Lionel Messi a fait très fort

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce dimanche soir, le football européen a vibré devant un Clasico haletant, et finalement remporté par le FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid (2-3). Avec ce succès, le FCB a relancé la Liga, mais rien n'aurait été possible sans un Messi des grands soirs. Auteur d'un doublé et du but victorieux à la 93e minute de jeu, l'attaquant argentin a par la même occasion inscrit son 500e but sous le maillot du Barça. Cette barre record est mythique, mais l'atteindre dans un Clasico à Madrid, c'est encore plus fort. C'est Messi tout simplement !