Barça : Luis Enrique sur le départ, quatre candidats se dégagent

Sur la sellette du côté de Barcelone, Luis Enrique pourrait bien être remplacé par un coach de Premier League au cours de l'été prochain.

Déjà remis en cause cette saison pour des résultats plus que moyens en Liga, sachant que le FCB est potentiellement à sept points du Real si Madrid venait à gagner ses deux matchs en retard, l'entraîneur espagnol se dirige plus que jamais vers la sortie. Et la dernière claque reçue contre le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (4-0) a sûrement enterré son cas... Par conséquent, et alors que Luis Enrique est en fin de contrat en juin prochain, la direction catalane chercherait un nouvel entraîneur. Si le coach de Séville, Jorge Sampaoli, est pressenti comme le favori par la presse espagnole, les médias anglais, eux, n'entendent pas l'histoire de cette oreille.

En effet, selon le Mirror, deux autres candidats sont en position de force. Il y a d'abord Jurgen Klopp, qui a beaucoup d’adeptes à Barcelone. L'entraîneur allemand, qui réalise une bonne saison avec Liverpool, dispose d'une philosophie en adéquation avec celle du Barça et son caractère de gagnant plaît. Mais Klopp devra notamment faire face à Mauricio Pochettino. Le coach argentin enchaîne les belles performances avec Tottenham et a l'avantage de bien connaître le championnat espagnol, pour l'avoir côtoyé pendant dix saisons avec... l'Espanyol Barcelone. Enfin, il y a aussi le nom de Ronald Koeman, qui réalise une belle carrière de l'autre côté de la Manche, et demeure une idole du Camp Nou. Si ces quatre pistes ne sont pour l’instant qu'à l'étude, quelques profils sortent donc déjà du lot pour l'après-Luis Enrique.