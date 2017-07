Barça : Le prix de Neymar explose, et ce n’est pas fini

Dans : Liga, Mercato.

Un an plus tard, le Paris Saint-Germain n’a sûrement pas oublié son précédent mercato estival, marqué par l’interminable feuilleton Neymar.

Pour remplacer Zlatan Ibrahimovic, sur le terrain et dans le coeur des supporters, le club de la capitale s’était démené pour arracher l’attaquant du FC Barcelone… sans succès. Le Brésilien avait fini par signer un nouveau contrat (2021) dans lequel ses dirigeants ont pris leurs précautions. Et pour cause, le PSG était bel et bien disposé à payer les 190 M€ de sa clause libératoire. Du coup, le Barça s’est arrangé pour augmenter ce montant à 200 M€, jusqu’à ce vendredi 30 juin.

Car à partir du mois de juillet, soit le début de l’exercice 2017-2018, le bail de Neymar stipule que sa clause de départ monte à 222 M€ ! Autant dire que le club catalan ne risque rien. Mais ce n’est pas tout. D’après Sport, les clubs intéressés devront lâcher 250 M€ pour s’offrir le Blaugrana lors de ses trois dernières années de contrat ! Rien de choquant en Espagne où ce genre de clause est fréquent. Au Real Madrid par exemple, celle de Cristiano Ronaldo s’élève à 1 milliard d’euros...