Barça : L'effroyable blessure à la cheville d'Aleix Vidal !

Dans : Liga.

Alors que le FC Barcelone menait 6-0 ce samedi à Alaves, Aleix Vidal, le joueur du club catalan, a été victime d'un tacle de Théo Fernandez, le défenseur d'Alaves. Et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que la blessure de l'international espagnol était grave, puisque sur les images de la télévision on voyait bien que sa cheville était détruite, le pied d'Aleix Vidal n'étant plus dans l'axe de sa jambe ! Une image effrayante...mais qui n'a pas incité l'arbitre à sanctionner le fautif.