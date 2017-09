Barça : Dembélé ne se voyait pas défier la MSN à l'été 2016

Dans : Liga.

Appelé à être le remplaçant de Neymar cette saison au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait pu rejoindre la Catalogne dès l’été dernier, alors qu’il évoluait encore au Stade Rennais. Dans un entretien accordé à Sport, l’international français explique qu’il ne se sentait pas capable, alors qu’il n’avait que six mois de professionnel dans les jambes, de concurrencer la MSN, attaque qui dominait alors l’Europe en 2016.

« J'aurais beaucoup appris dans la formation, mais j'aurais ralenti ma progression en jouant moins à cause de la MSN. Heureusement, le Barça est venu pour la deuxième fois et maintenant je ne pouvais plus laisser ce train s'échapper » a confié l’international français au média espagnol avant de conclure. « J’avais joué seulement six mois en pro à Rennes. Vous imaginez ? Je voulais apprendre, jouer en Ligue des champions, savoir ce qu'était cette compétition, jouer une bonne saison avec une bonne équipe, être dans la continuité ». Après une saison accomplie au Borussia Dortmund, le joueur a désormais toutes les cartes en main pour briller aux côtés de Lionel Messi et de Luiz Suarez pour, à nouveau, faire briller l’attaque du FC Barcelone.