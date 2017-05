Barça : CR7, Messi, un retour à Barcelone... Xavi se confie

Dans : Liga, Info.

Alors qu’il fait désormais le bonheur du Qatar depuis qu’il joue à Al Sadd, avec qui il vient de gagner la Coupe du Qatar, Xavi s’intéresse toujours de près à l’actualité de son club de cœur, le FC Barcelone. Interrogé par A Bola au sujet d’un éventuel retour en Catalogne, l’ancien maestro des Blaugranas n’a pas caché qu’il rêverait d’entraîner un jour son ancienne équipe. « Entraîner le Qatar pour la coupe du Monde 2022, c’est une option. Mais j’espère revenir au Barca, je rêve d’y revenir pour entraîner » a-t-il confié.

La légende du FCB a également été interrogé au sujet du duel entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Alors, qui est le meilleur joueur de l’histoire ? « Cristiano Ronaldo est un buteur naturel, un joueur vraiment spectaculaire. Mais Messi est le meilleur joueur de l’histoire. Pourtant, Cristiano est un joueur qui a marqué beaucoup de buts et continue de le faire » a-t-il expliqué. Le débat pourrait durer des heures lorsqu’il s’agit de comparer deux des plus grands joueurs de l’histoire du football…