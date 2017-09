Atletico Madrid : Griezmann raconte son but historique

Dans : Liga, Serie A.

Fini le bruyant mais très vétuste Vicente Calderon, place au flambant neuf mais éloigné Wanda Metropolitano. L’Atlético Madrid a réussi sa première à domicile ce samedi face à Malaga, dans son nouvel écrin de 68.000 places, qui fait son entrée dans les 20 plus grands stades d’Europe, juste devant le Vélodrome de Marseille. Et lors de cette victoire 1-0, Antoine Griezmann en a profité pour inscrire le premier but de sa saison en club, le Français n’ayant pas encore retrouvé son efficacité habituelle, sans compter sa suspension. Néanmoins, « Grizi » savourait ce nouveau départ réussi.

« J'ai 26 ans et je dois encore apprendre. J'avais très envie de réussir un match plein, d'aider l'équipe et par chance, le ballon est entré. Après mon but, j'ai ressenti beaucoup de rage et de joie. Je suis allé de ce côté pour fêter son but parce qu'il y avait ma famille, c'était cool. Au niveau personnel, c'est une fierté d'inscrire mon nom dans l'histoire du club et de ce stade. J'espère que beaucoup d'autres suivront », a expliqué Griezmann, désireux de faire oublier son début de saison décevant. « C'est vrai que je n'ai pas très bien commencé la saison, avec une expulsion pour des propos qui n'auraient pas dû être prononcés », a reconnu le Français, qui espère monter en puissance pour un Atlético Madrid qui a déjà quatre points de retard sur le FC Barcelone en Liga.