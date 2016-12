Diego Simeone entraineur de l’année

Dans : Foot Europeen, Liga, PSG.

Institut qui compile des tonnes de statistiques après chaque match ou chaque compétition de football dans le monde, l’IFFHS a désigné ce mardi le meilleur entraineur de l’année 2016. Et il s’agit d’une petite surprise puisque le vainqueur est Diego Simeone, qui est allé en finale de la Ligue des Champions avec l’Atlético Madrid, mais n'a au final rien gagné. L’Argentin devance son adversaire madrilène Zinedine Zidane, qui a été nommé il y a tout juste un an et a déjà fait fort avec le Real Madrid. Le troisième est Claudio Ranieri qui a fait des miracles avec Leicester en remportant le titre national, même si la suite de l’année 2016 est moins épatante. Unai Emery prend la cinquième place, derrière Pep Guardiola.