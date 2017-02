Diego Costa, Suarez et Benzema peuvent se rhabiller balance Matthäus

Dans : Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

En grande forme en ce moment, Robert Lewandowski confirme son époustouflante saison 2015-16, qu’il avait terminée avec plus de 50 buts marqués toutes compétitions confondues, avec la Pologne et le Bayern Munich. L’attaquant de 28 ans est de nouveau parti sur des bases très élevées, avec pratiquement un but par match en moyenne, y compris en Ligue des Champions. De quoi recevoir des louanges, dont celles de Lothar Matthäus. Pour l’ancien meneur de jeu de la Mannschaft, Lewandowski est ce qui se fait de mieux en terme de numéro 9, devant les spécialistes européens du genre.

« Pour moi, Lewandowski est le meilleur numéro 9 du monde. Il est meilleur que d'autres joueurs comme Karim Benzema et Luis Suárez. Diego Costa a lui aussi beaucoup marqué et c'est un excellent finisseur, mais Lewandowski a un rôle plus important dans le jeu de son équipe : il joue bien du pied gauche, du pied droit, de la tête et il fait des passes décisives. Suárez est un pur finisseur mais Lewandowski sent mieux le jeu », a confié à Bild un Lothar Matthäus totalement conquis par le buteur polonais de 28 ans.