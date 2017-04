Cristiano Ronaldo se fait chambrer, il impose des changements

Dans : Foot Europeen.

De l'avis général, sauf celui de l'artiste, le buste de Cristiano Ronaldo réalisé par un artiste portugais afin de trôner dans l'aéroport de Madère, est pour le moins un peu étrange. En effet, le visage de CR7 ne correspond pas vraiment à la réalité, ce qui a valu au joueur portugais du Real Madrid bien des moqueries et des comparaisons pas toujours flatteuses.

Si tout le monde était content au moment de la cérémonie, mercredi matin, il semble tout de même que Cristiano Ronaldo a moyennement apprécié la plaisanterie. En effet, CR7 a demandé et obtenu que l'artiste, Emanuel Santos, revoie très sérieusement sa copie, même s'il lui a tout de même expliqué, très courtoisement qu'il adorait son travail. Se confiant à un média portugais, Emanuel Santos a expliqué précisément la demande de Cristiano Ronaldo. « Cristiano m’a juste demandé de changer quelques rides trop saillantes qui lui donnaient un air plus vieux et de les effacer un peu pour paraître plus lisse et plus jovial », a précisé l’auteur de cette statue qui est devenue presque aussi célèbre que CR7. Rien que pour ça, l'opération de communication est réussie.