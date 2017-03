Cristiano Ronaldo, Messi, PSG, Mourinho... Qui sont les plus riches ?

Dans : Foot Europeen, Ligue 1, Liga, Premier League, PSG, Monaco.

Si Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé au monde cette saison, José Mourinho remporte la palme d'or chez les entraîneurs. Deux personnages au cœur des Football Leaks...

Chaque saison, France Football dévoile le classement des joueurs les plus riches de la planète. Et cette année, c'est Cristiano Ronaldo qui figure en tête avec 87,5 millions d'euros de revenus (salaire brut, primes et revenus publicitaires). Le dernier Ballon d'Or du Real Madrid devance donc son grand rival, Lionel Messi, qui culmine à 76,5 ME. Son coéquipier barcelonais Neymar complète ce prestigieux podium avec un revenu annuel de 55,5 ME. Concernant le championnat de France, les trois joueurs les mieux payés sont Thiago Silva du PSG (14,4 ME), le Monégasque Radamel Falcao (13,6 ME) et un autre Parisien Angel Di Maria (12,6 ME).

Du côté des entraîneurs, le Portugais José Mourinho écrase tout le monde avec ses 28 ME de revenus du côté de Manchester United. Si tous ces chiffres donnent le vertige, il faut noter que trois des protagonistes cités ont été éclaboussés par la récente affaire des Football Leaks. CR7, Falcao et Mourinho ont effectivement été accusés d'avoir dissimulé plusieurs dizaines de millions d'euros dans des paradis fiscaux grâce à l'aide de leur agent Jorge Mendes. Un scandale qui n'entache pourtant pas leur paie...