Coaching : Louis Van Gaal prend sa retraite

Limogé par Manchester United la saison dernière, Louis Van Gaal a rejeté la possibilité d’entrainer en Chine pour la saison à venir, et a décidé de prendre sa retraite.

A 65 ans, le technicien néerlandais a évoqué des raisons familiales pour justifier sa décision de ne plus entrainer. L’ancien milieu de terrain de Rotterdam avait connu une carrière plus brillante sur le banc, en étant coach de la génération dorée de l’Ajax Amsterdam, avec une équipe incroyable qui remportait la Ligue des Champions 1995 avec notamment Van der Sar, Rijkaard, les frères De Boer, Seedorf, Davids, Finidi, Litmanen, Overmars, Kanu et Kluivert. Sa méthode d’entrainement très stricte et son tempérament froid lui avaient joué des tours à Barcelone malgré des succès sportifs, et il a ensuite dirigé par deux fois les Pays-Bas, les menant notamment à la troisième place en 2014.

Une Coupe du monde au cours de laquelle il aura effectué un de ses faits d’arme. En quart de finale face au Costa Rica, il fait entrer son troisième gardien, Tim Krul à la 120e minute, à la surprise générale. Le portier s’imposera deux fois dans la séance des tirs au but pour qualifier les Néerlandais après cet énorme coup de poker. Ensuite à Manchester United, malgré des moyens financiers énormes, il n’est pas parvenu à faire décoller les Red Devils, toujours dans le dur depuis le départ de Sir Alex Ferguson, même si sa complainte théâtrale devant le quatrième arbitre est restée mythique.