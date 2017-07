Ballon d’Or : Piqué vote Cristiano Ronaldo à contrecoeur

Dans : Foot Europeen, Liga.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est le grand favori pour l’attribution du Ballon d’Or 2017.

Difficile d’imaginer un autre lauréat tant le Portugais part avec une longueur d’avance sur ses concurrents. Même du côté du FC Barcelone, Gerard Piqué, qui ne rate jamais une occasion de tailler le club madrilène, reconnaît que le trophée ne peut pas échapper à CR7. Mais sans surprise, l’Espagnol n’a pas pu s’empêcher de glisser un petit commentaire pour nuancer ses propos.

« Ronaldo est le favori pour remporter le prochain Ballon d'Or, car il a remporté la Liga et la Ligue des Champions, mais Messi reste le meilleur joueur de l'histoire, a commenté le défenseur central sur la chaîne TV One, avant d’évoquer ses échanges avec le Merengue Sergio Ramos. La rivalité entre le Real et le Barça est très forte et chacun représente son club. Mais quand nous défendons les couleurs de la sélection, nous nous battons ensemble. » Les deux internationaux espagnols continueront donc de se titiller en dehors des rassemblements de la Roja.