Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo ou Messi ? Omar Da Fonseca dit « stop »

Sur une autre planète, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont remporté les neuf derniers Ballons d’Or. Mais la série pourrait bientôt s’arrêter.

C’est du moins ce qu’espère Omar Da Fonseca. Grand fan de la star du FC Barcelone, le consultant argentin ne supporte plus de voir les deux extraterrestres rafler le trophée depuis une décennie. D’autant que certains joueurs comme Eden Hazard, Neymar ou Marcelo mériteraient aussi une récompense. Du coup, l’ancien dirigeant de l’AS Saint-Etienne exige de la nouveauté avant le Clasico de dimanche (20h45).

« Il faut passer à une nouvelle époque, a conseillé Omar Da Fonseca sur le site de Goal. Il faut tout faire pour ne pas donner le prochain Ballon d’Or à Messi ou Ronaldo. Stop ! Qu’est ce que cela ferait ? On ne rajouterait qu'une ligne de plus sur leur CV. Cinq ou six Ballons d’Or… C’est bon, on a compris. On le sait, ils ont dominé le monde ces 10 dernières années. Qu’on trouve plutôt le prochain ! Je ne sais pas qui ce sera, Neymar, Hazard, Dembélé… (…) On en veut toujours une petite dose. Mais Ronaldo ne part plus comme avant et là où Messi faisait 10 rushs par match, il n’en fait plus que quatre. » Ce qui ne les empêche pas d’affoler les statistiques, encore et toujours.