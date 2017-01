West Ham : Et encore un souci avec Dimitri Payet...

Toujours intransigeant dans ses négociations avec l’Olympique de Marseille, West Ham sait pourtant que Dimitri Payet ne peut plus rester à Londres.

Ancien chouchou des supporters, le milieu offensif est désormais leur ennemi numéro 1 ! Et pour cause, l’international tricolore est parti au clash pour rejoindre le club phocéen. Du coup, les fans londoniens se déchaînent ! Pendant que certains maltraitent des maillots floqués du nom de Payet, ou des affiches représentant le Réunionnais, d’autres s’en prennent carrément à sa maison en lançant des œufs sur les fenêtres, révèle The Sun.

« Malgré ce qu'il se passe entre le club et Payet, les joueurs ne devraient pas être en danger dans leur propre maison », a regretté une source proche de West Ham, qui a donc décidé d’assurer la protection de son milieu de terrain 24 heures sur 24. Un souci dont le club londonien se serait bien passé, et qui confirme que le départ de Payet est inévitable.