PSG : Martial est dans le dur à MU, Paris prêt à se l'offrir !

Dans : Premier League, PSG, Mercato.

Désormais remplaçant sous les ordres de José Mourinho à Manchester United, Anthony Martial pourrait quitter la Premier League lors de l'été prochain... Direction le Paris Saint-Germain ?

Auteur d'une très bonne première saison sous le maillot des Red Devils, avec notamment 11 buts en 31 matchs de Premier League, Anthony Martial est désormais remplaçant. Relégué dans la hiérarchie, derrière Rashford, Mata, Mkhitaryan et Lingard, l'attaquant français n'est plus en odeur de sainteté en Angleterre. Selon The Sun, l'international français pense même que José Mourinho a fait de lui le bouc émissaire de son équipe quand les résultats ne sont pas bons. Avant la victoire contre Leicester du week-end dernier (0-3), l'entraîneur portugais a même avoué que certains de ses joueurs « manquent d'une mentalité gagnante ». Cette violente critique serait destinée à Martial...

Par conséquent, son prochain départ estival semble pratiquement inéluctable si sa situation restait en l'état. Selon le Mirror, MU pousserait même son joueur de 21 ans vers la sortie. Et pour quitter Old Trafford, Martial pourrait aller voir du côté du Paris Saint-Germain, qui serait prêt à ramener l'espoir prodige en France au prix demandé, soit plus de 50 millions d'euros. Si une offre parisienne venait à tomber pour l'été prochain, Mourinho ne s'opposerait au départ de son ailier... Reste désormais à franchir le pas.