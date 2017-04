Premier League : Tottenham tape Arsenal et tue Wenger

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Le derby londonien entre Tottenham et Arsenal sentait la poudre. Et dans un White Hart Lane en feu, les Spurs sont venus à bout des Gunners ce dimanche (2-0). Grâce à deux buts en trois minutes, de Alli (55e) et de Kane (58e sp), la troupe de Mauricio Pochettino reste en course pour le titre, à quatre points de Chelsea à la deuxième place de Premier League. Et Tottenham plombe par la même occasion son rival Arsenal, qui se retrouve à la sixième place à six longueurs du podium. Autant dire que ça sent encore plus la fin pour Arsène Wenger...