PL : Wenger viré ? Arsenal lui offre deux ans de contrat de plus !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Samedi, après la défaite d'Arsenal à Chelsea, des supporters des Gunners présents à Stamford Bridge ont exhibé face aux caméras des pancartes pour demander des changements à la tête du club. Lassés de voir Arsenal ne plus être un concurrent pour le titre de champion d'Angleterre, ces fans sont de plus en plus nombreux et la grogne monte, ce que l'on constate même à l'Emirates où Arsène Wenger est désormais sur la sellette. Car 20 ans après avoir pris les commandes des Gunners, le technicien fait de moins en moins l'unanimité, certains étant persuadés que le Français n'a plus la niaque suffisante pour mener le club au sommet.

Cependant, les opposants à Arsène Wenger risquent bien de déchanter. En effet, ce dimanche, le Times annonce que le board d'Arsenal a proposé une prolongation de deux ans à son coach français, ce que ce dernier a confirmé. Malgré le fait qu'une treizième saison sans titre national se profile, les dirigeants des Gunners ont toujours une confiance absolue en Arsène Wenger et à priori l'avenir du coach français passe bien par une prolongation à Arsenal. Les haters peuvent remballer les pancartes...