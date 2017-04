Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les adversaires d'Arsène Wenger ne manquent ni de motivation, ni de moyens. En effet, une semaine après avoir vu des coureurs du Marathon de Londres présenter des messages « Wenger Out », et à la veille du derby à Tottenham, les opposants au coach français d'Arsenal ont frappé très fort dans la nuit de vendredi à samedi.

Le désormais célèbre « Wenger Out » est apparu en éclairage sur la façade de l'Emirates Stadium, et cela suffisamment longtemps pour que la scène soit immortalisée et véhiculée par les réseaux sociaux. Et les supporters d'Arsenal favorables au départ d'Arsène Wenger sont même allés faire la même chose sur la façade des luxueux logements qui ont remplacé le mythique stade d'Highbury. Visiblement, la victoire ce mercredi face à Leicester n'a pas calmé les fans des Gunners...