PL : Wenger a pété un plomb et le regrette

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pas forcément le plus nerveux des managers sur le bord de la touche, Arsène Wenger a néanmoins craqué en fin de match face à Burnley, poussant le quatrième arbitre au moment où le pénalty a été sifflé pour les visiteurs. Expulsé, le manager d’Arsenal, certainement adouci par la victoire finale de son équipe, a fait amende honorable après la rencontre.

« Il y avait de la frustration pour ce pénalty sifflé et les deux points que je pensais perdus. J’aurais du me taire et rentrer dans mon box, je m’en excuse, j'étais en colère », a expliqué l’entraineur du club londonien, qui voit son équipe rester miraculeusement dans la course au titre grâce à cette victoire 2-1 en raison d’un pénalty de Sanchez à la 98e minute.