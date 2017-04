PL : Sunderland relégué en D2

Dans : Premier League.

Sauvé au finish la saison passée, Sunderland n'échappera pas à la relégation cette saison. En effet, battus à domicile 1 à 0 par Bournemouth ce samedi, les Black Cats sont officiellement relégués en Championship. Et pour cause, Sunderland compte désormais 13 points de retard sur le 17e et premier non-relégable, Hull City, alors qu'il ne reste plus que 4 matches cette saison en Premier League.