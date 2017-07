PL : Sir Alex traite l'agent de Pogba et Ibra de « sac à merde »

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Sir Alex Ferguson n'est pas du genre à se lâcher furieusement, mais lorsqu'un joueur de l'équipe de rugby de Sale a interrogé l'ancien manager de Manchester United, lors d'un séminaire de motivation, sur le départ de Paul Pogba en 2012, l'Ecossais a perdu son flegme.

Car pour Sir Alex Ferguson, le coupable de tout cela n'est autre que Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, mais également de Zlatan Ibrahimovic, pour n'évoquer que ces deux joueurs. Et l'ancien patron des Red Devils a livré le fond de sa pensée. « Paul Pogba a un mauvais agent. C’est un sac à merde. Nous connaissions bien Pogba. Nous savions qu’il était un bon joueur et c'est toujours un bon joueur. Nous lui offrions le meilleur contrat », a expliqué Ferguson, qui estime que Raiola multiplie les embrouilles pour gagner de plus en plus d’argent, rappelant au passage que le retour de Pogba à Manchester United avait rapporté près de 25ME à l’agent.