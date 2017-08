PL : Rooney buteur avec Everton treize ans après !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Cela fait partie des belles histoires du mercato, Wayne Rooney a décidé de revenir cet été à Everton, le club de ses débuts et où il s'était révélé avant de rejoindre Manchester United en 2004. Et ce samedi, pour son premier match de la saison de Premier League, Wayne Rooney a ouvert le score pour son équipe contre Stoke City. Son dernier but en championnat d'Angleterre sous le maillot d'Everton remontait au 13 avril 2004, c'était contre Leeds, c'était il y a précisément 4869 jours. Cela permet à Rooney de détenir désormais le record en Premier League pour le plus grand écart en temps entre deux buts pour une même équipe.