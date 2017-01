PL : Paul Clement nouvel entraîneur de Swansea

Une semaine après avoir limogé Bob Bradley, les dirigeants de Swansea ont officialisé la nomination de Paul Clement au poste de coach des Swans pour deux ans et demi. Le désormais ancien adjoint de Carlo Ancelotti, passé par le PSG, avait quitté ses fonctions lundi au Bayern Munich afin de rejoindre le club gallois actuel dernier de Premier League. Une équipe qu'il aura pour mission de maintenir dans l'élite.

We are delighted to confirm the appointment of Paul Clement as the club’s new head coach.



Full story 👇https://t.co/OmKwEpruje