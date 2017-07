PL : Passer de l'OL à Arsenal ? Pirès exige du temps pour Lacazette

Dans : Premier League, Foot Europeen, OL.

Recruté à prix d'or par Arsenal cet été, Alexandre Lacazette ne fait pas encore l'unanimité outre-Manche, où un ancien Gunner doute quelque peu de lui.

Souvent critiqué pour ses mercatos frileux, le club d'Arsène Wenger n'a pas lésiné sur les moyens cet été pour renforcer son effectif. Dans l'objectif de retrouver les hauteurs de la Premier League après une cinquième place finale la saison dernière, le club londonien a mis le paquet sur Alexandre Lacazette. En dépensant 53 ME pour sortir le buteur français de l'Olympique Lyonnais, Arsenal a réalisé son achat record. Joueur le plus cher de l'effectif des Gunners, devant Özil et son arrivée du Real Madrid pour 47 ME en 2013, Lacazette a désormais la pression. S'il a l'air de bien gérer son nouveau statut, sachant qu'il a marqué dès sa première sortie face au Sydney FC en match amical le 13 juillet dernier, l'international tricolore laisse des doutes derrière lui, et notamment dans l'esprit de Robert Pirès.

« Je pense qu’il sera un succès. C’est un bon attaquant qui a inscrit beaucoup de buts avec Lyon. Bien sûr, ce sera très difficile au début quand vous jouez en France et vous débarquez en Angleterre. Ce n’est pas la même chose, c’est beaucoup plus agressif. Peut-être qu’il aura besoin de temps pour s’adapter, et son entourage sera très important, notamment la connexion française », a lancé, sur Sky Sports, l'ancien joueur d’Arsenal, qui estime donc que Lacazette mettra probablement du temps à s'adapter à la Premier League... avant d'exploser pour de bon au très haut niveau.