PL : N'Golo Kanté remporte un nouveau trophée avec Chelsea

Cette saison, N'Golo Kanté fait clairement l’unanimité au sein du football anglais. Déjà élu par ses pairs comme le meilleur joueur de Premier League en avril dernier, le milieu de terrain de Chelsea vient de remporter le titre de « Footballeur de l'année », décerné depuis 1948 par le syndicat des journalistes britanniques ce lundi. Alors qu'il devance Eden Hazard et Dele Alli (Tottenham), l'international français succède ainsi au palmarès à son ancien coéquipier Jamie Vardy. Un véritable honneur pour lui.

« C'est un fantastique honneur de remporter ce trophée. Avec tous les grands joueurs qu'il y a à Chelsea et en Premier League, remporter cette distinction est une très grande fierté dans ma carrière », a lancé, sur le site de son club, l'ancien joueur de Caen, qui rafle donc tout sur son passage cette saison.

Congratulations to @nglkante, who has been voted the 2017 Footballer of the Year by the Football Writers' Association! 👏 pic.twitter.com/8SaWKVCkgR