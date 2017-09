PL : Loin de Paris, Aurier se fait chambrer sévèrement

Dans : Premier League, PSG.

Titulaire lors de la victoire de Tottenham face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions la semaine dernière (3-1), Serge Aurier s’adapte doucement à sa nouvelle vie en Angleterre. Bien encadré par les Français de l’effectif (Lloris, Sissoko, Nkoudou), l’ancien latéral du PSG apporte déjà beaucoup aux Spurs selon Kieran Trippier, solide défenseur de l’effectif de Mauricio Pochettino.

« C’est un bon renfort pour nous, avec Davinson Sanchez aussi, comme Juan Foyth et Fernando Llorente. Il s’intègre peu à peu dans le vestiaire. C’est un bon joueur, puissant, et un bon gars. Son Anglais est correct. Nous faisons des plaisanteries sur lui et sa musique française » a expliqué le défenseur anglais de 27 ans au Manchester Evening Standard, conscient que l’international ivoirien a le profil parfait pour remplacer efficacement Kyle Walker chez les Spurs. Reste à savoir si son comportement sera exemplaire sur le long terme Outre-Manche, point qui lui a fait défaut à de nombreuses reprises au Paris Saint-Germain…