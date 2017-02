PL : Lallana prolonge à Liverpool

Dans un communiqué, Liverpool a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat d'Adam Lallana. Le milieu de terrain est arrivé en 2014 chez les Reds en provenance de Southampton et depuis il a joué 117 matches et marqué 20 buts. Le club de la Mersey n'a pas donné la durée de ce nouveau contrat précisant seulement qu'il était de longue durée. Un accord qui a fait le bonheur de Jürgen Klopp, lequel estime que « le meilleur est à venir pour Adam et je suis content que cela soit à Liverpool ».

