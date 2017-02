PL : Jack Rodwell met fin à un record totalement hallucinant !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Jack Rodwell n’est clairement pas le plus connu des footballeurs de Premier League, mais ce samedi il a mis un terme à un record qui faisait de lui le pire.. chat noir d’Angleterre. En effet, le milieu de terrain de Sunderland n’avait plus gagné un match qu’il avait débuté comme titulaire depuis….1.370 jours, son dernier succès remontant à trois ans, huit mois et 29 jours, c’était alors avec Manchester City contre West Bromwich Albion.

En effet, sous le maillot des Black Cats, qu’il a rejoint au mercato 2014, Jack Rodwell n’avait jamais gagné une rencontre qu’il avait débuté sur le terrain. Mais ce samedi, Jack Rodwell était bien titulaire au coup d’envoi du très important match à Crystal Palace que Sunderland a largement gagné (0-4). Reste que le milieu anglais a tout de même été contraint de céder sa place en raison d’une blessure….mais au moins ce sale record ne lui collera plus à la peau.