PL : Ibrahimovic suspendu trois matches pour son coup de coude

Dans un communiqué, la Fédération anglaise a annoncé mardi après-midi que Zlatan Ibrahimovic était officiellement suspendu pour trois matches après avoir mis un coup de coude à Tyrone Mings, samedi lors du match Manchester United-Bournemouth. L'attaquant suédois, rattrapé par la vidéo, a accepté la sanction habituelle pour conduite violente, contrairement à Tyrone Mings qui a lui fait appel, après avoir piétiné le visage de l'ancien buteur du PSG. Effet concret de cette suspension de Zlatan Ibrahimovic, ce dernier ratera notamment le quart de finale de Cup contre Chelsea prévu le lundi 13 mars prochain.

