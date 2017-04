PL : Encore un gros coup dur pour Sakho ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Privé d’Euro la saison dernière pour la prise d’un produit qui n’était finalement pas interdit comme cela a été révélé dernièrement, Mamadou Sakho revit en cette deuxième partie de saison avec Crystal Palace. Prêté par Liverpool, le défenseur central a toutefois subi un nouveau contrecoup ce mercredi soir avec une blessure sérieuse au genou. Son entraineur a confirmé une probable blessure au ligament, en attendant le verdict médical définitif.

« Il a eu une extension du genou. C’est certainement assez sérieux pour qu’il soit absent mais on ne sait pas pour combien de temps. On ne saura qu’après le diagnostic. Il est touché au ligament, mais nous ne savons pas lequel. On espère que ce n’est pas trop grave. C’est peut-être la fin de son prêt. Ou peut-être pas », a expliqué Sam Allardyce, qui sait que le club londonien envisageait de faire un gros effort financier pour le transfert définitivement depuis Liverpool. En cas de longue indisponibilité, cela pourrait bien évidemment tout changer.