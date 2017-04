PL : Brighton revient en Premier League, 34 ans après

En ce lundi de Pâques, il y avait une journée complète de D2 anglaise, et cela a permis à Brighton & Hove Albion de valider son billet pour la Premier League. Le club cher à Darren Tulett s’est imposé face à Wigan et est assuré d’occuper l’une des deux premières places, synonyme de montée. Un retour que les supporters des Seagulls (les mouettes chères à Eric Cantona) attendaient depuis 1983. Newcastle, malgré sa défaite à Ipswich, est bien parti pour retrouver l’élite un an après sa relégation.

