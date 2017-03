PL : Arsenal est en crise, Wenger sous pression

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Si deux avions avec des banderoles ont survolé le stade où se déroulait ce samedi le match entre WBA et Arsenal, l'un pour demander le limogeage d'Arsène Wenger et l'autre pour lui renouveler sa confiance, à la fin de la rencontre il est évident que le coach des Gunners est de plus en plus sur un siège éjectable.

Même si Arsène Wenger n'a pas eu chance avec la blessure de Petr Cech en première période, Arsenal n'a jamais été en mesure de renverser une formation de WBA qui n'a pas volé sa victoire (3-1). Au final, les Gunners en sont à quatre défaites en Premier League lors des cinq dernières rencontres, et si Manchester United s'impose dimanche à Middlesbrough, alors le club londonien se retrouvera sixième au classement. Une position qui évidemment pourrait sérieusement remettre en cause la possibilité d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. De quoi remettre en cause l'avenir londonien de Wenger.