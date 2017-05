PL : Aaron Lennon interné en hôpital psychiatrique

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Et état de stress extrême, Aaron Lennon a été admis dans un hôpital psychiatrique suite à l'intervention de la police à son domicile ce dimanche annonce le Daily Mail. Une information confirmée par Everton, le club où joue l'international anglais de 30 ans depuis son transfert de Tottenham en 2015. Les policiers ont constaté que le milieu de terrain n'était plus en mesure de gérer ses faits et gestes, et c'est pour cela qu'ils ont obtenu que ce dernier soit interné afin de ne pas le laisser en danger à l'extérieur. L'agence de communication qui travaille avec Aaron Lennon lui a souhaité de vite se rétablir et de rester fort durant ces moments très difficiles.